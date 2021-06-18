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С оружием и спецтехникой: пограничники и силовики провели совместные учения

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Волынская область, Пятница 18 июня 2021 14:26
С оружием и спецтехникой: пограничники и силовики провели совместные учения Фото: пограничники и силовики провели совместные учения (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Волынской области пограничники и нацгвардейцы приняли участие в совместных тактико-специальных учениях. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием оружия и специальной техники.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Известно, что основное внимание во время учений было сосредоточено на отработке слаженности подразделений в ходе совместных действий по охране границы при разных обстоятельствах.

По информации пресс-центра, пограничники и нацгвардейцы учились вместе локализовать нестандартные ситуации на границе и осуществлять поиск правонарушителей.

Как отметили в ведомстве, во время учений подразделения Госпогранслужбы и Нацгвардии продемонстрировали высокий уровень готовности к совместному выполнению поставленных задач.

Фото: пограничники и силовики проводят совместные учения (dpsu.gov.ua)

Напомним, что штаб Антитеррористического центра при СБУ провел масштабные учения на военных объектах Николаевской области.

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