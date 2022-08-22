В ОРЛО пытаются начать "массовую мобилизацию": в разведке раскрыли детали
В так называемой "ЛНР" оккупационные "власти" пытаются начать массовую мобилизацию уже с 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
По информации разведчиков, во временно оккупированном городе Сватово в Луганской области так называемый “глава ЛНР” Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации 1 сентября. Она будет проходить в два этапа:
- мобилизация населения с паспортами "ЛНР" и РФ, а также тех, кто отвечает конкретным военно-учетным специальностям;
- остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.
Также, по данным ГУР, в оккупированный Должанск (ранее - Свердловск) прибыли росгвардейцы для поиска и задержания дизертиров в рядах военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ. Они уже провели обыск главы оккупационной администрации Должанска коллаборанта Андрея Сухачева.
Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Россия продолжает призывать мужчин из ОРДЛО для использования в наиболее горячих точках.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.