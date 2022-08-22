В ОРЛО намагаються почати "масову мобілізацію": у розвідці розкрили деталі

У так званій "ЛНР" окупаційна "влада" намагається почати масову мобілізацію вже з 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідників, у тимчасово окупованому місті Сватове в Луганській області так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник анонсував початок масової мобілізації 1 вересня. Вона буде проходити в два етапи:

мобілізація населення з паспортами "ЛНР" і РФ, а також тих, хто відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Також, за даними ГУР, в окупований Довжанськ (раніше - Свердловськ) прибули росгвардійці для пошуку і затримання дизертирів в рядах військовослужбовців "Л/ДНР" і ЗС РФ. Вони вже провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.