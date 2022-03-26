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Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно

Фото Виталий Коваль (rivnenews.com.ua)
Автор: RBC.UA

Сегодня, 26 марта, на Ровенщине во время ракетного обстрела ракета попала на территорию нефтебазы в городе Дубно. Во время предыдущей атаки был сбит вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Начальника Ровенской ОВА.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что во время ракетного удара была атакована нефтебаза в городе Дубно, Ровенской области. Ранее в тот же день, во время атаки был сбит вражеский беспилотник.

Сообщается, что сейчас устанавливается нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Мариупольского драмтеатра погибли 300 человек.

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