Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно

Сегодня, 26 марта, на Ровенщине во время ракетного обстрела ракета попала на территорию нефтебазы в городе Дубно. Во время предыдущей атаки был сбит вражеский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Начальника Ровенской ОВА.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что во время ракетного удара была атакована нефтебаза в городе Дубно, Ровенской области. Ранее в тот же день, во время атаки был сбит вражеский беспилотник.
Сообщается, что сейчас устанавливается нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось, что во время обстрела Мариупольского драмтеатра погибли 300 человек.
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