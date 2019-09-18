Оригинальное шоу Disney on ice Frozen в Киеве

Мультфильмы студии Walt Disney любимы и обожаемы целым поколением детей и взрослых. Disney – это волшебная сказка, в которой нет места скуке и плохому настроению. Герои диснеевский историй стали классикой мультипликации, а попасть в Диснейленд мечтает каждый второй. Но если раньше для многих оригинальные шоу Disney так и оставались мечтой, для достижения которой нужно было попасть в Америку или как минимум Францию, то уже в январе этого года все герои Диснея приедут погостить на новогодние каникулы в Киев.

Оригинальное шоу Disney on ice Frozen («Холодное сердце») покажут в киевском Дворце спорта с 3 по 6 января. Всего Киев ждет 11 театрализованных фигурных постановок, во время каждого из которых на лед выйдут знаменитые герои Disney: Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы, герои «Истории игрушек», «В поисках Немо», «Король лев».

Но главные роли конечно достанутся Анне и Эльзе – двум принцессам, вокруг которых происходят главные события королевства Эренделл.

Идея поставить сказочных героев на коньки принадлежит Кеннету Фельду, который в 1981 году показал свое первое шоу «Дисней на льду». С ним Фельд сначала покорил Америку, а вскоре и весь мир. Постановки «Дисней на льду» путешествуют по планете с середины 80–х, ежегодно собирая на своих представлениях до 25 миллионов зрителей. Успех шоу оказался настолько велик, что со временем Фельду пришлось организовать целых шесть трупп, для одновременных гастролей в разных частях света. Благодаря этому «Дисней на льду» уже успели увидеть более чем в 75 странах на шести континентах. А вот в Киев шоу приедет впервые.

Большинство артистов «Дисней на льду» – фигуристы с громкими именами. Все они в разное время были победителями различных чемпионатов, а некоторые и Олимпийских игр. Все движения для спектакля «Холодное сердце» разрабатывала Синди Стюарт – профессиональный хореограф и четырехкратный номинант премии «Хореограф года». Поэтому не удивляйтесь, когда увидите как Микки Маус и Дональд Дак будут выполнять сложные повороты, прыжки или поддержку. Всего в шоу принимает участие около 50 мастеров фигурного катания, а специальные эффекты для их номеров создают мастера света и пиротехники.

Как и все диснеевские сказки, шоу «Дисней на льду» – музыкальные. В представлении «Холодное сердце» звучат не менее 30 полюбившихся песен, включая главный хит в исполнении принцессы Эльзы «Let It Go» («Отпусти и забудь»). Песня была переведена на 24 языка, достигла 5 места в американском чарте Billboard Hot 100 и завоевала премии «Оскар» и «Грэмми».

Ведущие шоу – Микки Маус и Минни Маус, во время спектакля уводят зрителей в увлекательное путешествие с Анной, Кристоффом, оленем Свеном и снеговиком Олафом по ледяным горам. Чтобы осуществить все эти волшебные перемещения, организаторы шоу придумали хитроумную систему смены декораций, над которыми потрудился декоратор таких известных на весь мир премий, как «Грэмми и Тони».

«Холодное сердце» – одно из лучших в мире театрализованных шоу на льду. Потому неудивительно, что действие захватывает уже с первых минут. Во время шоу герои будут парить над сценой, радовать публику сногсшибательными трюками и лирическими танцами и с каждым новым номером еще больше восхищать зрителей, увлекая в волшебный мир сказок Disney.