Оригінальний REDMOND — тільки український!

REDMOND — українська торговельна марка, відома насамперед своєю стильною та якісною побутовою технікою. Продукція REDMOND виробляється на заводі Жоншан Редкон Електрик в місті Жоншан (Китай). Цей завод оснащено надсучасним обладнанням, в процесі виробництва застосовуються провідні технології, а контролюють якість продукції REDMOND кваліфіковані українські фахівці. Єдиним офіційним імпортером всіх товарів REDMOND в Україні є компанія "Річ-Маркет", про що зазначено на заводській упаковці кожного продукту REDMOND.

Якщо ж на упаковці цього не вказано, то перед вами контрафактний товар, завезений з Росії. Якість його не має нічого спільного з якістю оригінальної продукції REDMOND. Окрім того, купуючи контрафакт, ви підгодовуєте грошима нашого спільного ворога. Тож, будь ласка, перед покупкою звертайте увагу на місцезнаходження виробника і назву компанії-імпортера.

Як вже було зазначено, побутова техніка REDMOND виробляється в Китаї. І для того, щоб законно реалізувати цю техніку в Україні, необхідно мати відповідне реєстраційне свідоцтво на торговельну марку, яке оформлене на законних підставах. Але на превеликий жаль, аж до сьогодні на українському ринку все ще працюють сірі російські імпортери, які використовують для своєї діяльності незаконні свідоцтва на торговельну марку REDMOND.

Відповідні твердження не є безпідставними. Так як за рішенням судів, по справі №910/19933/17, зафіксовано порушення інтелектуальних прав власності на назву REDMOND. Зокрема це стосується порушень авторських прав в зареєстрованих свідоцтвах на торговельну марку які мають номери №190555, №159383 та №262734. Тобто ті компанії, які реєстрували вищевказані торговельні знаки, насправді, не мали та не мають права на їх використання в Україні. Мова йде як раз про ті компанії, які займаються незаконним імпортом техніки REDMOND з Російської Федерації і продають її в Україні, не маючи на це законних прав. У матеріалах які вони розміщують в інтернеті, такі компанії позиціонують себе виключними постачальниками оригінальної техніки REDMOND в Україні але це не відповідає дійсності, що сьогодні вже підтверджено в судовому порядку.

Що ж стосується української компанії, яка є власником свідоцтва на торговельну марку під номером №238818, то саме цей товарний знак в реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг значиться як знак, який в Україні став добре відомим. Цей факт дозволяє власнику, тобто українському підприємцеві, згідно з Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», цілком справедливо називати заяви імпортерів товарів з Російської Федерації проявом недобросовісної конкуренції, та неправомірними діями.

У підсумку, незрозуміло, хто з можновладців й досі лобіює інтереси російського постачальника, та чому не припиняється продаж контрафакту під торговою маркою REDMOND, без наявності відповідних дозвільних документів. І навіть рішення суду не може вплинути на цю ситуацію.