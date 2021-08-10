UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Украине

Автор: Владислав Красинский

В Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Он уже находится на территории страны.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Офисе президента.

"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.

В то же время, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине.

"Ожидаем экспонирование ко Дню независимости", - написала она.

По словам Совгири, три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.

Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.

Стоит отметить, что оригинал Конституции Пилипа Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Однако после переговоров Министерства иностранных дел Украины со шведской строной была достигнута договоренность, что оригинал Конституции передадут Украине к 30-й годовщине Независимости.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, Конституцию смогут увидеть все желающие. С 16 августа ее выставят в Софие Киевской.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияКонституцияДень независимости Украины