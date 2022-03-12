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Oriflame решил остаться на российском рынке

Автор: Артем Горовенко

Несмотря на войну России против Украины шведская косметическая компания Oriflame останется на российском рынке. На этот рынок приходится около 16% мировых продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Industri.

Как заявил гендиректор Oriflame Магнус Бреннстрем, российское вторжение в Украину является "ужасной катастрофой", но шведский косметический гигант останется в стране.

Oriflame имеет завод в России с 1000 сотрудников и около 1 млн консультантов-реселлеров, которые осуществляют прямые продажи. Также сообщается, что в 2021 года на Россию приходилось 16% продаж компании, которые составили чуть более 1 млрд евро.

В компании отмечают, что решение принято с целью поддержать консультантов, единственным источником дохода которых, по мнению компании, является продажа косметики Oriflame.

Напомним, ранее сообщалось, что Россию покинули десятки мировых брендов. В том числе Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk, Nike и многие другие.

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