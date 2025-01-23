"Оріджінал спіріт" звинуватила силовиків у знищенні офісу й техніки на десятки мільйонів

Компанія "Оріджінал Спіріт Юа" виступила із заявою щодо обшуків і звинуватила силовиків у знищенні офісу й техніки на десятки мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Як відомо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що в Дніпрі нібито викрили нелегальне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 млн доларів.

"Ми категорично відкидаємо звинувачення. Дії правоохоронців, а саме національної поліції - це відкритий терор проти чесного бізнесу. Історія полягає в тому, що наша компанія займається виключно створенням відеоконтенту для онлайн-ігор, а не ти, що вони вигадали. Їх звинувачення - повна нісенітниця. Ми лише створюємо відеоконтент для онлайн-ігор і продаємо його за кордон, на азійський ринок", - заявили в прес-службі компанії.

У прес-службі також розповіли, що півтора року тому силовики вже приходили з обшуками. Тоді вони теж відкрили справу, але зрештою були змушені її закрити, бо не знайшли нічого незаконного.

Там також наголосили, що "Оріджінал Спіріт Юа" працює з 2021 року, є офіційним ліцензіатом КРАІЛ із самого початку своєї діяльності, має понад 80 співробітників, інвестувала понад 100 млн гривень і сплатила більше 30 млн гривень податків.

"Правоохоронці налякали працівників, грубо поводилися, нищили техніку. Загалом було завдано збитків на 84 мільйони гривень. Вони буквально розгромили все, тільки унітази не вдалося вирвати, хоча намагалися. Кожен їхній крок зафіксований, задокументований та буде додатковим доказом у суді. Всі причетні будуть покарані", - зазначили в компанії.

В компанії також повідомили, що мають намір звернутись до суду.