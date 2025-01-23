"Ориджинал спирит" обвинила силовиков в уничтожении офиса и техники на десятки миллионов

Компания "Ориджинал Спирит Юа" выступила с заявлением относительно обысков и обвинила силовиков в уничтожении офиса и техники на десятки миллионов.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация, что в Днепре якобы разоблачили нелегальное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 млн долларов.

"Мы категорически отвергаем обвинения. Действия правоохранителей, а именно национальной полиции - это открытый террор против честного бизнеса. История заключается в том, что наша компания занимается исключительно созданием видеоконтента для онлайн-игр, а не то, что они придумали. Их обвинения - полная чушь. Мы лишь создаем видеоконтент для онлайн-игр и продаем его за границу, на азиатский рынок", - заявили в пресс-службе компании.

В пресс-службе также рассказали, что полтора года назад силовики уже приходили с обысками. Тогда они тоже открыли дело, но в итоге были вынуждены его закрыть, потому что не нашли ничего незаконного.

Там также отметили, что "Ориджинал Спирит Юа" работает с 2021 года, является официальным лицензиатом КРАИЛ с самого начала своей деятельности, имеет более 80 сотрудников, инвестировала более 100 млн гривен и уплатила более 30 млн гривен налогов.

"Правоохранители напугали работников, грубо обращались, уничтожали технику. Всего был нанесен ущерб на 84 миллиона гривен. Они буквально разгромили все, только унитазы не удалось вырвать, хотя пытались. Каждый их шаг зафиксирован, задокументирован и будет дополнительным доказательством в суде. Все причастные будут наказаны", - отметили в компании.

В компании также сообщили, что намерены обратиться в суд.