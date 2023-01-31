Організували керівники. На Житомирській митниці викрили масштабну корупційну схему

Схему організували керівники одного із митних постів. Вони "допомагали" ввозити автомобілі швидкої допомоги без сплати мита.

За даними слідства, восени 2020 року столична компанія переправила до України 26 "швидких" і оформила їх зберігання в режимі "митний склад". Тобто автомобілі могли зберігатися у митних логістичних центрах без сплати податків протягом року. Після цього машини потрібно розмитнити або вивезти з України.

Проте митники за гроші допомогли компанії зробити фіктивний реекспорт, тобто "повторний заїзд" через кордон.

"За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за "мінімальною" ставкою. Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники "не помічали" цю невідповідність з реальною сумою", - йдеться у повідомленні.

Керівників митниці викрили, а суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вилучені 20 карет швидкої допомоги з обладнанням передали на потреби ЗСУ.

Фото: СБУ викрила керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах (ssu.gov.ua)