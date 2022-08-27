Организациям в Британии советуют усилить киберзащиту из-за войны в Украине

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании призвал все организации в своей стране усилить киберзащиту, чтобы подготовиться к длительному периоду "повышенной угрозы" из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"С самого начала войны в Украине мы просили организации усилить свою киберзащиту, чтобы обеспечить безопасность Великобритании, и многие так и сделали", - отметил директор NCSC по национальной устойчивости и стратегии Пол Мэддинсон.

По его словам, теперь ясно, что война может затянуться, и важно поддерживать повышенную готовность к киберугрозам. В своей последней оценке NCSC посоветовал бизнесу "не ослаблять бдительности" и готовиться к более долгосрочной устойчивости.