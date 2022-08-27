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Организациям в Британии советуют усилить киберзащиту из-за войны в Украине

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Лондон, Суббота 27 августа 2022 19:36
Организациям в Британии советуют усилить киберзащиту из-за войны в Украине Фото: в Британии советуют усилить киберзащиту (freepik com)
Автор: Сергей Новиков

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании призвал все организации в своей стране усилить киберзащиту, чтобы подготовиться к длительному периоду "повышенной угрозы" из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"С самого начала войны в Украине мы просили организации усилить свою киберзащиту, чтобы обеспечить безопасность Великобритании, и многие так и сделали", - отметил директор NCSC по национальной устойчивости и стратегии Пол Мэддинсон.

По его словам, теперь ясно, что война может затянуться, и важно поддерживать повышенную готовность к киберугрозам. В своей последней оценке NCSC посоветовал бизнесу "не ослаблять бдительности" и готовиться к более долгосрочной устойчивости.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала масштабного вторжения в Украину российские хакеры атаковали правительства, аналитические центры и предприятия 42 стран.

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