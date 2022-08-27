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Організаціям у Британії радять посилити кіберзахист через війну в Україні

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Лондон, Субота 27 серпня 2022 19:36
Організаціям у Британії радять посилити кіберзахист через війну в Україні Фото: у Британії радять посилити кіберзахист (freepik com)
Автор: Сергей Новиков

Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великобританії закликав всі організації в своїй країні посилити кіберзахист, щоб підготуватися до тривалого періоду "підвищеної загрози" через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"З самого початку війни в Україні ми просили організації посилити свій кіберзахист, щоб забезпечити безпеку Великобританії, і багато хто так і зробив", - зазначив директор NCSC з національної стійкості і стратегії Пол Меддінсон.

За його словами, тепер ясно, що війна може затягнутися, і важливо підтримувати підвищену готовність до кіберзагроз. У своїй останній оцінці NCSC порадив бізнесу "не послаблювати пильності" і готуватися до більш довгострокової стійкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку масштабного вторгнення в Україну російські хакери атакували уряди, аналітичні центри та підприємства 42 країн.

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