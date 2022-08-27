Організаціям у Британії радять посилити кіберзахист через війну в Україні

Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великобританії закликав всі організації в своїй країні посилити кіберзахист, щоб підготуватися до тривалого періоду "підвищеної загрози" через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"З самого початку війни в Україні ми просили організації посилити свій кіберзахист, щоб забезпечити безпеку Великобританії, і багато хто так і зробив", - зазначив директор NCSC з національної стійкості і стратегії Пол Меддінсон.

За його словами, тепер ясно, що війна може затягнутися, і важливо підтримувати підвищену готовність до кіберзагроз. У своїй останній оцінці NCSC порадив бізнесу "не послаблювати пильності" і готуватися до більш довгострокової стійкості.