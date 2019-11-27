Організація по забороні хімічної зброї внесла "Новачок" у перелік заборонених речовин

Фото: засідання організації (twitter.com/OPCW)

"Новачок" приєднався до таким агентам, як зарин, рицин і іприт

Країни-члени Організації по забороні хімічної зброї підтримали включення нервово-паралітичної речовини "Новичок" в Конвенцію по забороні хімічної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Рішення про включення нервово-паралітичної речовини в Конвенцію по хімічній зброї було прийнято консенсусом на щорічній нараді 193 держав-членів організації.

"Новачок" приєднався до таким агентам, як зарин, рицин і іприт, в так званому Списку один Конвенції.

Це зміна, яка набуде чинності через 180 днів, було запропоновано США, Канадою та Нідерландами.

протягом кількох місяців обговорень, які проходили перед зустріччю на цьому тижні, Російська Федерація спочатку заперечувала проти пропонованих змін, але пізніше зняла заперечення після того, як вона також запропонувала додати хімічні речовини в заборонений список. Пропозиція Росії також було прийнято консенсусом.

Конвенція, що забороняє виробництво і застосування хімічної зброї, що вступила в силу в 1997 році.

"Новачок" був розроблений Радянським Союзом під час холодної війни.

Нагадаємо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочка виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, що їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом. Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.