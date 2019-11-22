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Организатор покушения на Бабченко вышел из колонии  

Новости » Общество     22.11.2019 - 17:06
Организатор покушения на Бабченко вышел из колонии  
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Германа выпустили из житомирской колонии по состоянию здоровья

Осужденный за организацию убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел на свободу. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что суд еще 10 дней назад удовлетворил апелляцию защиты Германа, которая добивалась его освобождения по состоянию здоровья. Журналистам Герман заявил, что планирует в ближайшие дни дать пресс-конференцию.

Напомним, 29 мая 2018 года знакомые и родственники Бабченко сообщили, что журналиста застрелили на входе в его киевскую квартиру. Также сообщалось, что супруга Бабченко в это время находилась в ванной, а сам журналист скончался в машине скорой помощи.

Украинские власти и международное сообщество успели обвинить Россию в убийстве Бабченко, однако на следующий день глава СБУ Василий Грицак объявил, что это была инсценировка. При этом был арестован мужчина, подозреваемый в подготовке покушения.

Осенью 2018 года подозреваемого в организации преступления Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы. В СБУ отметили, что он пошел на сделку со следствием и полностью признал вину.

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Новости Украины преступленияАркадий Бабченко
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