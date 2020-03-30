В ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии

На территорию ОРДЛО из Российской Федерации прибыла группа военных специалистов по вирусологии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.

"Поскольку в составе оккупационных "корпусов" нет штатных подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Приезд специальной группы также указывает на подготовку к прибытию и развертывания в ОРДЛО российских подразделений РХБЗ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минреинтеграции сообщили, что оккупанты в ОРДЛО, а также в Крыму, скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом, что лишает их возможности обезопасить себя. При этом отмечается, что ситуация ухудшается из-за недостатка медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в больницах.

Кроме того, 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого обнаружили заболевание.