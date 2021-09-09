В ОРДЛО массово раздают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ

СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами, сообщили в СБУ.
"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия", кураторы начали активнее выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
В таких паспортах, как сообщается, проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:
Большинство из "паспортизированных" людей, по замыслу кураторов, должно отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мероприятий, чтобы агитировать за провластную партию:
Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.
Более подробно о ситуации с паспортизацией в ОРДЛО в материале РБК-Украина "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".