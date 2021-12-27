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В ОРДЛО доставили 28 тонн гумпомощи от ООН

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Понедельник 27 декабря 2021 16:26
В ОРДЛО доставили 28 тонн гумпомощи от ООН Фото: В ОРДЛО доставили 28 тонн гумпомощи от ООН (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 декабря, на временно оккупированную территорию через КПВВ "Счастье" была доставлена гуманитарная помощь весом 28 тонн. Ее предоставило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Среди гуманитарной помощи были строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику.

"Движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами", - говорится в сообщении.

При этом пограничники отметили, что гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии РФ.

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ОРДЛО Гуманитарная помощь
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