В ОРДЛО доставили 28 тонн гумдопомоги від ООН
Фото: в ОРДЛО доставили 28 тонн гумдопомоги від ООН (dpsu.gov.ua)
У понеділок, 27 грудня, на тимчасово окуповану територію через КПВВ "щастя" була доставлена гуманітарна допомога вагою 28 тонн. Її надало Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.
Серед гуманітарної допомоги були будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп'ютерну техніку.
"Рух по дорожньому коридору через КПВВ "щастя" для громадян, які мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами", - йдеться в повідомленні.
При цьому прикордонники зазначили, що гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, постраждалому в результаті збройної агресії РФ.