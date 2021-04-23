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В ОРДЛО до 2024 года могут выдать более 2 млн российских паспортов, - правозащитники

Автор: РБК-Украина

Электронная очередь на получение российских паспортов на оккупированном Донбассе расписана до 2024 года. К этому времени местные жители могут получить 2 млн паспортов.

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".

На данный момент в ОРДЛО паспорта получили уже 583 тысячи человек.

Каждый день оккупационные администрации РФ в на Донбассе получают 1350-1400 заявок на оформление российсих паспортов.

По данным правозащитников, во всех учреждениях - школы, больницы, администрации - установлен тотальный контроль за получением паспортов.

"Такими темпами, в 2024 году паспорта РФ получат более 2 млн жителей ОРДЛО", - говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что более 120 тысяч человек получили паспорта РФ из числа внутренне перемещенных лиц, которые проживают на подконтрольной территории Украины в Луганской и Донецкой областей.

Напомним, вчера в украинском правительстве заявили, что на оккупированном Донбассе насчитывается не менее 400 000 человек с паспортами Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что менее полугода назад Резников оценивал численность жителей ОРДЛО с российскими паспортами в 300 000 человек.

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