Орбану нібито заборонили говорити на "образливі теми" на фестивалі в Румунії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився, що МЗС Румунії надіслало йому листа, в якому заборонило говорити на "образливі теми" в рамках літнього університету Тушваньош у румунському містечку Беїле Тушнад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.hu

Зокрема, Бухарест попросив Орбана не говорити про національні символи і національні меншини. Однак він привітав угорців, які прийшли з національним прапором і прапором секеїв (етнічної групи мадярів у Румінії, - ред.).

"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", - заявив угорський премʼєр.

Крім того, МЗС Румунії попросило Орбана не говорити про неіснуючі адміністративно-територіальні одиниці в Румунії.

"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", - заявив Орбан.

При цьому прем'єр Угорщини заявив румунським колегам, що якщо президент Румунії поїде до Угорщини, йому не будуть казати, про що він може говорити.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції ЄС проти Росії.

Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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