Орбану нібито заборонили говорити на "образливі теми" на фестивалі в Румунії
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився, що МЗС Румунії надіслало йому листа, в якому заборонило говорити на "образливі теми" в рамках літнього університету Тушваньош у румунському містечку Беїле Тушнад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.hu
Зокрема, Бухарест попросив Орбана не говорити про національні символи і національні меншини. Однак він привітав угорців, які прийшли з національним прапором і прапором секеїв (етнічної групи мадярів у Румінії, - ред.).
"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", - заявив угорський премʼєр.
Крім того, МЗС Румунії попросило Орбана не говорити про неіснуючі адміністративно-територіальні одиниці в Румунії.
"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", - заявив Орбан.
При цьому прем'єр Угорщини заявив румунським колегам, що якщо президент Румунії поїде до Угорщини, йому не будуть казати, про що він може говорити.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.
Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції ЄС проти Росії.
Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.
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