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У Орбана заявили, что он осудил убийство людей в Буче

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Будапешт, Суббота 09 апреля 2022 16:00
У Орбана заявили, что он осудил убийство людей в Буче Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил массовое убийство людей в Буче. При этом Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на установление виновных в массовом убийстве.

Об этом заявил руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

По словам Хаваси, Орбан дал ясно понять, что война, развязанная русскими против Украины, подчеркнув, что это акт агрессии.

"Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. Я считаю, что все злодеяния должны быть расследованы, в любом случае гражданские лица должны быть защищены, а жестокое обращение с гражданскими лицами должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", - привел слова Орбана его пресс-секретарь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild рассказал, что его ошеломила позиция премьер-министра одной из европейских стран, который допустил, что "резня в Буче" могла быть якобы инсценировкой и потребовал доказательств причастности России. При этом украинский президент не стал раскрывать имя этого политика.

Позже стало известно, что этим политиком оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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