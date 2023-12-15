В Орбана пригрозили створювати перешкоди під час переговорів про вступ України в ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника прем'єр-міністра Угорщини Балажу Орбана.

"В останні кілька годин у Брюсселі Європейська рада обговорювала питання про вступ України. Позиція Угорщини залишається твердою та незмінною: ми не вважаємо Україну готовою до переговорів з ЄС. Відповідно, ми виступаємо проти початку переговорів", - заявив радник прем'єр-міністра Угорщини.

За його словами, після тривалих переговорів Угорщина вирішила вийти із зали засідань і утриматися від голосування – не для того, щоб перешкодити результату, а для того, щоб уникнути співпраці у прийнятті рішення, яке нібито вважають помилковим у Будапешті.

"Угода Європейської ради є принциповим рішенням. Згодом держави-члени також повинні одноголосно узгодити конкретні рамки переговорів. Крім того, найближчими роками буде потрібно як мінімум 70 одноголосних рішень для схвалення вступу України до ЄС", - додав Орбан.

Що передувало

Сьогодні, 14 грудня, на саміті ЄС у Брюсселі Європейська рада підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку, а також надала Грузії статус кандидата до Євросоюзу.

При цьому під час ухвалення цього рішення прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишив зал на знак своєї незгоди. Пізніше він опублікував заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку. Також він заявив, що Угорщина "не хоче брати участь у цьому поганому рішенні".

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати такі переговори у своїй доповіді, але таке рішення активно критикує Будапешт.

За словами Орбана, його країна не проти вступу України до ЄС, але питання щодо відкриття переговорів слід перенести на півроку.

Додамо, що перед самітом Стефанишина розповіла про продовження двосторонніх дискусій між Угорщиною та Україною щодо членства останньої у ЄС.

Докладніше про те, що відбувається на саміті ЄС, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.