Орбан звинуватив Брюссель у нібито знищенні Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "Брюссель", маючи на увазі під цим керівництво і бюрократичний апарат ЄС, у нібито руйнуванні Європи. Він розкритикував блок за виділення грошей на допомогу Україні, а також навалу мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Брюссельські бюрократи зруйнували Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші відправляються в Україну, на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти", - йдеться в його пості.
Далі Орбан знову наголосив, що саме нібито Брюссель відкрив ворота і кордони для навали мігрантів. Він також послався на Джорджа Сороса, який виходячи з тексту угорського прем'єра, оголосив, що в Європу необхідно випускати 1 млн мігрантів щороку. І за підсумком, як пише Орбан, за останні дев'ять років до Європи прибуло 9 млн мігрантів.
"Вторгнення мігрантів до Європи, обмін населенням - це не теорія змови, а сама практика. Пора шукати нові теорії змови, тому що всі старі збулися", - резюмував прем'єр Угорщини.
Нагадаємо, на початку цього тижня Орбан заявив, що Угорщина хотіла б зберегти хороші відносини з Росією. Однак, за його словами, планам Будапешта в цьому питанні заважає Брюссель. Також він сказав, що саме через Брюссель називає Російську Федерацію агресором.
Також ми писали, що Орбан ризикує втратити владу через стан економіки його країни. Зокрема, через зростання інфляції, падіння морального духу населення і навіть падіння народжуваності, яку він так хоче підвищити.
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