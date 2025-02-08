Орбан звинуватив Брюссель у нібито знищенні Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "Брюссель", маючи на увазі під цим керівництво і бюрократичний апарат ЄС, у нібито руйнуванні Європи. Він розкритикував блок за виділення грошей на допомогу Україні, а також навалу мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Брюссельські бюрократи зруйнували Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші відправляються в Україну, на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти", - йдеться в його пості.

Далі Орбан знову наголосив, що саме нібито Брюссель відкрив ворота і кордони для навали мігрантів. Він також послався на Джорджа Сороса, який виходячи з тексту угорського прем'єра, оголосив, що в Європу необхідно випускати 1 млн мігрантів щороку. І за підсумком, як пише Орбан, за останні дев'ять років до Європи прибуло 9 млн мігрантів.

"Вторгнення мігрантів до Європи, обмін населенням - це не теорія змови, а сама практика. Пора шукати нові теорії змови, тому що всі старі збулися", - резюмував прем'єр Угорщини.