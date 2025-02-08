Орбан обвинил Брюссель в якобы уничтожении Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил "Брюссель", подразумевая под этим руководство и бюрократический аппарат ЕС, в якобы разрушении Европы. Он раскритиковал блок за выделение денег на помощь Украине, а также нашествие мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Брюссельские бюрократы разрушили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги отправляются в Украину, на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты", - говорится в его посте. Далее Орбан вновь подчеркнул, что именно якобы Брюссель открыл ворота и границы для нашествия мигрантов. Он также сослался на Джорджа Сороса, который исходя из текста венгерского премьера, объявил, что в Европу необходимо выпускать 1 млн мигрантов каждый год. И по итогу, как пишет Орбан, за последние девять лет в Европу прибыло 9 млн мигрантов. "Вторжение мигрантов в Европу, обмен населением - это не теория заговора, а сама практика. Пора искать новые теории заговора, потому что все старые сбылись", - резюмировал премьер Венгрии.