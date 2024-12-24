Орбан зробив чергову заяву про війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні, на його думку, завершиться у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

Він окреслив два можливих сценарії: "мирні переговори" між сторонами конфлікту або "знищення" однієї з ворогуючих сторін.

"Війна закінчиться у 2025 році. Або вона завершиться мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена", - заявив угорський прем'єр.

За словами Орбана, цей рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання.

Також він додав, що Угорщина готова до економічного злету після закінчення війни.

"Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову матимемо великі економічні успіхи," - зазначив він.

Угорський прем'єр не оминув критики щодо витрат союзників України на військову допомогу.

Він підкреслив, що Америка і Європа витратили близько 300 мільярдів євро на війну, які, на його думку, могли б стати "основою" для покращення рівня життя, зупинки міграції та створення нової європейської оборонної системи.

Також Орбан звернув увагу на жахливі наслідки війни: руйнування інфраструктури України, демографічні втрати та еміграцію мільйонів українців. Однак ніяк не прокоментував дії Росії та російські воєнні злочини.

На його думку, відновлення економічної спроможності України у найближчі роки залишається нібито "малоймовірним".

Заяви Орбана

Це не перша заява Орбана щодо війни РФ проти України за останній час.

Раніше він заявив, що нібито пропонував "перемир'я" на Різдво Україні та Росії, однак Київ, за його словами, "відмовився".

Про те, що цього не було Україна заявила декілька разів, у тому числі президент Володимир Зеленський.

Навіть сам російський диктатор Володимир Путін повідомив, що не хоче припинення вогню з Україною.