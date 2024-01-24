UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орбан закликав парламент Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Архівне фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Угорщини закликає парламент за першої можливості ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

Інформація від Столтенберга

Генсек повідомив, що провів розмову з Орбаном. Він привітав явну підтримку прем'єр-міністром і його урядом членства Швеції в НАТО.

"Я з нетерпінням чекаю ратифікації, щойно збереться парламент", - написав Столтенберг.

Інформація від Орбана

Прем'єр Угорщини заявив, що його уряд підтримує членство Швеції в НАТО. 

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої можливості", - написав Орбан.

Вступ Швеції в НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Угорщини.

Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

Вчора парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяУгорщинаЄнс СтолтенбергВиктор Орбан