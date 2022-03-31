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Орбан знову може виграти вибори Угорщини, незважаючи на зв'язки з Путіним, - Politico

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Угорщина, Четвер 31 березня 2022 12:06
Орбан знову може виграти вибори Угорщини, незважаючи на зв'язки з Путіним, - Politico Фото: Віктор Орбан знову може бути обраний прем'єром Угорщини (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Близькі стосунки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбан Володимиром Путіним знову опинилися під пильною увагою після нападу Москви на Україну. Однак чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знову очолити уряд за підсумками виборів 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, напередодні недільних парламентських виборів Орбан уникав перетворення кампанії на референдум про його стосунки з Москвою. Замість цього його послання зводиться до однієї простої ідеї: він утримає Угорщину від війни, а його противники - ні.

Не має значення, що угорська опозиція не виступає за введення Угорщиною військ в Україну, Орбан використовував державні ресурси і дружні медіа, щоб запропонувати зворотне.

Його команда підключилася до урядової бази даних електронної пошти про коронавірус, щоб запропонувати теми для обговорення, і прикрасила країну плакатами, фінансованими платниками податків, які проголошують: "Давайте збережемо мир і безпеку Угорщини!" поруч із зображенням Орбана. Проурядові ЗМІ та міністр закордонних справ Орбана навіть звинувачують уряд у Києві у підтримці угорського Опозиційного Альянсу.

Опитування показують, що тактика працює: Орбан лідирує в плані народної підтримки.

"Я несу відповідальність перед Господом не за народ України, а за народ Угорщини, - сказав прем'єр-міністр в радіоінтерв'ю в минулі вихідні. - Угорська політика, - заявив Орбан, - не дружня ні Україні, ні Росії: вона дружня Угорщині".

Хоча в перші тижні війни ЄС відреагував швидко і солідарно, ввівши санкції і затвердивши виділення коштів для доставки зброї в Україну, починають проявлятися розбіжності, і Орбан рішуче виступає проти посилення санкцій щодо російської енергетики. Ще один термін Орбана також змусить ЄС, нарешті, зіткнутися з важким питанням: урізати бюджетні кошти Будапешту через факти відступу від демократії.

У відповідь противники Орбана подвоїли зусилля, щоб привернути увагу до відносин прем'єр-міністра з Путіним.

"Війна на Україні і російська агресія багато чого змінили", - сказала Клара Добрев, член ліволіберальної демократичної коаліції, яка балотується другим кандидатом у списку об'єднаної опозиції.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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