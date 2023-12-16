Орбан не вплине на євроінтеграцію України, але створить інфоприводи, - Подоляк

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вплине на євроінтеграцію України, але створить інформаційні приводи.

Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір телемарафону.

Радник керівника Офісу президента прокоментував слова угорського премʼєра про "75 можливостей заблокувати вступ України до ЄС", та заявив, що Орану не вдасться вплинути на євроінтеграцію України.

"Дивно, що він не розуміє наше право захищати свої землі. Якби в Угорщини була така ситуація, було б незрозуміло, якби хтось з ЄС сказав, що не буде допомагати", - заявив Подоляк.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Раніше повідомлялося, що Угорщина має намір блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За словами українського лідера, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Окрім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше після повномасштабного вторгнення. Після зустрічі український міністр заявив, що наша країна отримала неофіційний та непублічний позитивний сигнал від Будапешта про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення Євроради, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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