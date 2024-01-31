Орбан зробив несподівану заяву про членство України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС "проштовхнуть відносно швидко" попри вето Угорщини. Будапешт не зможе створити для цього суттєву перешкоду.

Про це він заявив на закритому парламентському засіданні перед самітом Європейської ради навесні 2023 року, пише РБК-Україна з посиланням на Telex .

Як пишуть журналісти, Орбан на цьому засіданні зазначив, що, хоч і вважає, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе поставити суттєву перешкоду для вступу українців в ЄС. Він сказав, що, незважаючи на їхні заперечення, "проштовхнуть через нас членство України в ЄС" вдасться порівняно швидко".

Потім він звернувся до того, які геополітичні ризики він бачить у цьому. Орбан заявив, як пише видання, що зі вступом України всередині ЄС буде створено "центр сили", в якому США домінуватимуть як у військовому, так і в політичному, та економічному планах.

За словами Орбана, які цитує Telex, " до цієї північно-центральноєвропейської зони належатимуть три країни Балтії, Польща, Україна, яку Росія позбавила частини території, і Румунія, дещо вільніше. Це країни, які мають більш тісні зв'язки зі США, ніж Росія".

Україна та ЄС

8 листопада 2023 року Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України в Європейський союз.

14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Як заявляв тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан, його країна не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів слід перенести на півроку.

Нагадаємо, Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати 7 умов. Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".