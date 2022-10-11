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Орбан виклав альтернативний погляд на реальність та мир з Росією за допомогою Трампу

Фото: Орбан запропонував повернути Трампа (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні мають вести США та Росія. І тут надія тільки на колишнього президента США Дональда Трампа, який втратив посаду два роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Орбана берлінському журналу Cicero, яке цитує видання Spiegel .

"Перемир'я має бути укладене не між Росією та Україною, а між Америкою та Росією", - сказав Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини виклав альтернативний погляд на реальність. "Той, хто думає, що цю війну буде завершено шляхом російсько-українських переговорів, не живе у цьому світі. Реальність виглядає інакше", - оголосив він.

Орбан заявив, що Україна могла дати відсіч російським загарбникам лише тому, що здобула військову підтримку від США. Він ясно дав зрозуміти, що не вважає президента США Джо Байдена відповідним переговорником з американського боку. "Наразі те, що я скажу, прозвучить жорстоко. Але надія на світ носить ім'я Дональда Трампа", - сказав Орбан.

Раніше вкрай правий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вразив європейців нацистськими заявами про "змішення рас". Він також різко розкритикував західну військову підтримку України, позиціонуючи себе головним союзником Москви у Європейському Союзі.

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УгорщинаДональд Трамп