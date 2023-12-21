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Орбан відмовився назвати війною вторгнення Росії в Україну та використав терміни Путіна

Фото: друг Путіна використовує кремлівську термінологію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився називати "війною" повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке спричинило сотні тисяч жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це військова операція", - заявив Орбан журналістам на щорічній прес-конференції у Будапешті, використовуючи термінологію президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, між двома країнами не було оголошення війни. "Коли Росія оголосить війну, тоді буде війна", - сказав він.

"Ми маємо бути щасливими, що не буде оголошення війни, тому що тоді буде загальна мобілізація в Росії, - сказав Орбан. - Я нікому цього не бажаю".

Друг Путіна

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України. У жовтні він зустрічався з Путіним у Пекіні, ставши першим лідером ЄС, який зробив це після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна воєнні злочини в Україні.

Угорщина є єдиною європейською країною, яку українці вважають ворожою. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців до категорії ворожих країн.

За даними британської розвідки, середній діапазон оцінок втрат російської армії з початку вторгнення в Україну становить 320 тисяч людей убитими та пораненими. Проте точної цифри не знають навіть у Москві.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що на 21 листопада 2023 року кількість жертв серед цивільного населення перевищила 10 тисяч. Водночас в ООН вважають, що реальна кількість втрат серед цивільних значно вища за озвучену.

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Угорщина