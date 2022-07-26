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Орбан решил ужесточить контроль за оборонным сектором Венгрии: при чем здесь Украина

Фото: Орбан создал в Венгрии Совет обороны (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник утром, 26 июля, под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был создан Совет обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

По данным пресс-службы, в связи "с затянувшейся войной в Украине и последовавшим за ней европейским экономическим кризисом, а также растущим миграционным давлением необходимо уделить особое внимание защите безопасности и суверенитета Венгрии в ближайшие годы".

Совет обороны, который действует при правительстве, будет рассматривать представления и отчеты, касающиеся, среди прочего, служб национальной безопасности, общественной безопасности, пограничной полиции, национальной обороны, дел беженцев, предотвращения стихийных бедствий, борьбы с терроризмом и обороны.

Совет обороны является форумом для принятия политических решений с особыми полномочиями по принятию государственных решений под председательством премьер-министра и секретарем главного советника по национальной безопасности.

Его членами являются министр, отвечающий за канцелярию премьер-министра, министр внутренних дел, министр национальной обороны, министр иностранных дел, а также главный советник по национальной безопасности.

Совет обороны будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели любой член может инициировать внеочередное собрание.

О создании совета было объявлено в конце мая. Он является реформированной заменой ранее существовавшего Кабинета национальной безопасности.

Ранее Венгрия повысила боеготовность своих Вооруженных сил. По всей стране будут проходить обучение с использованием оружия и связанным с ним передвижением войск.

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Венгрия