Орбан получил расширенные полномочия на время ЧП в Венгрии

Из-за ситуации с коронавирусом в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан получил расширенные полномочия на время чрезвычайного положения. Соответствующий закон сегодня принял венгерский парламент, передают местные СМИ.

Сообщается, что согласно принятому закону, Орбан единолично сможет управлять страной, а правительство сможет продлить чрезвычайное положение без голосования в парламенте.

В дополнение к чрезвычайным мерам, предусмотренным законом, правительство сможет в срочном порядке приостановить исполнение определенных законов, чтобы гарантировать жизнь, здоровье, личную, имущественную и правовую безопасность граждан, а также стабильность национальной экономики.

Орбана обязали регулярно информировать парламент и лидеров фракций о чрезвычайных мерах. Под действия закона попадают и выборы, которые не могут быть проведены до конца чрезвычайного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия ужесточила карантинные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса. По словам премьер-министра Виктора Орбана, пик распространения вируса в Венгрии ожидается в июне-июле.