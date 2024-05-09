Орбан после встречи с Си Цзиньпинем заявил, что поддерживает "мирный план" Китая по Украине

Венгрия поддерживает так называемый "мирный план" Китая для завершения войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Китая Си Цзиньпином в Будапеште, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado .

Орбан, говоря о полномасштабной войне России против Украины, в который раз заявил, что "Европа сегодня на стороне войны".

По его словам, Венгрия является единственным исключением, потому что "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира".

"Китай - один из столпов нового мирового порядка. Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", - добавил венгерский премьер.