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Орбан после встречи с Си Цзиньпинем заявил, что поддерживает "мирный план" Китая по Украине

Четверг 09 мая 2024 22:05
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Орбан после встречи с Си Цзиньпинем заявил, что поддерживает "мирный план" Китая по Украине Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия поддерживает так называемый "мирный план" Китая для завершения войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Китая Си Цзиньпином в Будапеште, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado.

Орбан, говоря о полномасштабной войне России против Украины, в который раз заявил, что "Европа сегодня на стороне войны".

По его словам, Венгрия является единственным исключением, потому что "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира".

"Китай - один из столпов нового мирового порядка. Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", - добавил венгерский премьер.

О каком "мирном плане" идет речь

Напомним, 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабной агрессии России, Китай обнародовал так называемый "мирный план" по Украине, который состоит из 12 пунктов.

В частности, в нем содержится призыв к возобновлению переговоров между Украиной и Россией и критика санкций. При этом в Китае также заявляют об уважении к суверенитету всех стран и отмечают недопустимость применения ядерного оружия.

Такой мирный план Китая раскритиковала не только Украина, но и другие страны-союзники.

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Венгрия Виктор Орбан Си Цзиньпинь Китай Война в Украине
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