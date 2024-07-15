Орбан передав лідерам ЄС свій "мирний план" щодо війни РФ проти України з цілями та термінами

"Є дві воюючі сторони, Україна і Росія, і три або чотири великі, або середні держави, які можуть зіграти вирішальну роль як посередники. Це Сполучені Штати, Європа, Китай, а також, наприклад, Туреччина, яка допомогла досягти поки що лише часткової угоди щодо чорноморських зернових коридорів", заявив він.

Орбан наголосив, що ці країни є першими і ключовими, якщо йдеться про реальне миробудівництво.

"Ми побували скрізь з метою з'ясувати, наскільки великі і які шанси на мир. Спочатку миротворча місія побувала у двох охоплених війною країнах. З цих поїздок стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і без участі зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці", - зазначив він.

Представник прем'єра Угорщини додав, що Китай і Туреччина прихильні до миру, тому вони можуть бути потенційними посередниками.

"Дональд Трамп також прихильний до миру, тож якщо він знову стане президентом США, то незабаром сам буде укладати мир. Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни", - заявив він.

За його словами, Орбан звернувся до лідерів Європейської ради з листом про перебіг переговорів, досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції.

"Якщо Європа хоче миру, хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, вона повинна зараз виробити і здійснити зміну напрямку", - зазначив він.

За його словами, фактично це план Орбана щодо врегулювання війни Росії проти України.

"Так, це фактично план Орбана, який зараз лежить на столі у кожного прем'єр-міністра ЄС. Реалістична оцінка ситуації, реалістичні цілі і відповідними термінами - такий наш підхід", - заявив він.