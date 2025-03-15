Орбан обіцяє знищити ЗМІ та організації, які фінансуються з-за кордону

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв позбавити свою країну тих, хто, на його думку, працює на інтереси іноземних держав. Він заявив, що його правий уряд ліквідує глобальну "тіньову армію", що служить ЄС і "ліберальній американській імперії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У своєму виступі, сповненому теоріями змови, який збігся з національним святом, присвяченим угорській революції 1848 року проти правління Габсбургів, Орбан заявив групі з кількох тисяч обраних прихильників, що найближчими тижнями Угорщина викорінить ЗМІ та інші організації, які отримували фінансування з-за кордону. Він порівняв такі групи з комахами.

"Після сьогоднішніх святкових зборів настане великоднє прибирання. Комахи перезимували. Ми демонтуємо фінансову машину, яка використовувала долари для купівлі політиків, суддів, журналістів, псевдо-НУО та політичних активістів. Ми знищили всю тіньову армію", - заявив він.

AP зазначає, що Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, останніми роками використовував святкування 15 березня як трибуну, з якої розпочинав дедалі ворожіші промови проти ЄС, до якого Угорщина вступила 2004 року. Він часто порівнював європейський блок із Радянським союзом, який окупував і придушував Угорщину протягом майже п'яти десятиліть у ХХ столітті, і обіцяв "окупувати" коридори влади в Європі.

Тепер, після вступу президента США Дональда Трампа на посаду, прем'єр Угорщини активізував свої багаторічні зусилля з припинення діяльності критиків, таких як засоби масової інформації, правозахисні та антикорупційні групи. За його словами, вони підривають суверенітет Угорщини, отримуючи фінансову допомогу від міжнародних донорів.