Орбан обещает уничтожить СМИ и организации, которые финансируются из-за рубежа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал избавить свою страну от тех, кто, по его мнению, работает на интересы иностранных держав. Он заявил, что его правое правительство ликвидирует глобальную "теневую армию", служащую ЕС и "либеральной американской империи".

В своем выступлении, наполненном теориями заговора и совпавшем с национальным праздником, посвященным венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов, Орбан заявил группе из нескольких тысяч избранных сторонников, что в ближайшие недели Венгрия искоренит СМИ и другие организации, которые получали финансирования из-за рубежа. Он сравнил такие группы с насекомыми.

"После сегодняшнего праздничного собрания наступит пасхальная уборка. Насекомые перезимовали. Мы демонтирует финансовую машину, которая использовала доллары для покупки политиков, судей, журналистов, псевдо-НПО т политических активистов. Мы уничтожили всю теневую армию", - заявил он.

AP отмечает, что Орбан, который находится у власти с 2010 года, в последние годы использовал празднование 15 марта как трибуну, с которой начинал все более враждебные речи против ЕС, куда Венгрия вступила в 2004 году. Он часто сравнивал европейский блок с Советским союзом, который оккупировал и подавлял Венгрию на протяжении почти пяти десятилетий в ХХ веке, и обещал "оккупировать" коридоры власти в Европе.

Теперь, после вступление президента США Дональда Трампа в должность, премьер Венгрии активизировал свои многолетние усилия по пресечению деятельности критиков, таких как средства массовой информации, правозащитные и антикоррупционные группы. По его словам, они подрывают суверенитет Венгрии, получая финансовую помощь от международных доноров.