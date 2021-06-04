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Орбан хочет встретиться с Зеленским. Решение за Украиной

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Будапешт, Пятница 04 июня 2021 09:21
Орбан хочет встретиться с Зеленским. Решение за Украиной Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor1)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Решение должна принять украинская сторона.

Об этом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в комментарии изданию Varosh.

Он назвал Украину важным соседом Венгрии. По его словам, никаких дополнительных условий для этой встречи нет.

"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским" - заявил Гуйяш.

По его словам, Венгрия ожидает от Украины обеспечения ключевых прав венгерского общества, особенно право на образование на родном языке.

Напомним, главы правительств Польши, Словакии и Венгрии на заседании в формате Вышеградской группы выразили солидарность с Чехией в ситуации вокруг взрывов во Врбетице. Также они осудили действия России по высылке дипломатов.

Однако, позже стало известно, что Венгрия заблокировала более жесткое заявление Вышеградской группы по России.

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