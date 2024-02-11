Орбан хоче, щоб Україна стала "буфером" між Росією та Заходом

На думку Орбана, Україна потрібна отримати гарантії безпеки та слугувати "буфером" між Росією та країнами НАТО. Угорський прем'єр вважає, що в іншому разі Україна втратить свою територію, оскільки РФ буде нападати "знову і знову".

"Вона нізащо не допустить на свій поріг державу, яка є членом НАТО і ЄС", - переконаний Орбан.

Також угорський прем'єр не погодився з думкою про те, що українці захищають Європу, заявивши, що Україна нібито не додає ніякої додаткової безпеки Заходу, оскільки західні країни вже в НАТО. Орбан додав, що не бачить жодних шансів на те, що Росія вирішить напасти на будь-якого члена НАТО.

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також Угорщина регулярно створює перешкоди на шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.

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