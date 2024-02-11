ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан хоче, щоб Україна стала "буфером" між Росією та Заходом

Угорщина, Неділя 11 лютого 2024 21:43
UA EN RU
Орбан хоче, щоб Україна стала "буфером" між Росією та Заходом Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву щодо України. Цього разу він забажав, що Україна стала "буферною зоною" між Росією та Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

На думку Орбана, Україна потрібна отримати гарантії безпеки та слугувати "буфером" між Росією та країнами НАТО. Угорський прем'єр вважає, що в іншому разі Україна втратить свою територію, оскільки РФ буде нападати "знову і знову".

"Вона нізащо не допустить на свій поріг державу, яка є членом НАТО і ЄС", - переконаний Орбан.

Також угорський прем'єр не погодився з думкою про те, що українці захищають Європу, заявивши, що Україна нібито не додає ніякої додаткової безпеки Заходу, оскільки західні країни вже в НАТО. Орбан додав, що не бачить жодних шансів на те, що Росія вирішить напасти на будь-якого члена НАТО.

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також Угорщина регулярно створює перешкоди на шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Орбан Угорщина
NEWS
Зеленський про засоби РЕБ: один із ключових пріоритетів року
Зеленський про засоби РЕБ: один із ключових пріоритетів року
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити