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Орбан хочет, чтобы Украина стала "буфером" между Россией и Западом

Венгрия, Воскресенье 11 февраля 2024 21:43
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Орбан хочет, чтобы Украина стала "буфером" между Россией и Западом Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине. В этот раз он пожелал, что Украина стала "буферной зоной" между Россией и Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

По мнению Орбана, Украине необходимо получить гарантии безопасности и служить "буфером" между Россией и странами НАТО. Венгерский премьер считает, что в противном случае Украина потеряет свою территорию, поскольку РФ будет нападать "снова и снова".

"Она ни за что не допустит на свой порог государство, являющееся членом НАТО и ЕС", - убежден Орбан.

Также венгерский премьер не согласился с мнением, что украинцы защищают Европу, заявив, что Украина якобы не придает никакой дополнительной безопасности Западу, поскольку западные страны уже в НАТО. Орбан добавил, что не видит никаких шансов, что Россия решит напасть на любого члена НАТО.

Позиция Венгрии по поводу войны

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Также Венгрия регулярно создает препятствия на путь Украины в ЕС и НАТО, а также препятствовала выделению 50 млрд евро для нашего государства.

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