Бойко: мы идем на выборы, чтобы вернуть Украине мир

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" идет на выборы для того, чтобы вернуть Украине мир, а людям – страну, которой они будут гордиться. Об этом на Форуме мира в Краматорске заявил сооснователь партии Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина.

"Больше всего люди хотят мира! И это особенно остро ощущается здесь, на Донбассе, в десятках километров от линии разграничения. И чем ближе к фронту, тем сильнее люди хотят мира, потому что они на себе испытали ужасы войны, которая прошла напрямую через их жизнь, их судьбы и судьбы их близких. Поэтому прекращение войны, возвращение людей и территорий, восстановление мира – первое требование жителей Донбасса", – заявил Бойко.

Политик отметил, что задача команды ОПЗЖ – сделать все, чтобы, придя в парламент, не только говорить о мире, но и добиться его, вернуть людям уверенность в завтрашнем дне, вернуть стабильность в их жизнь.

"Парламент, который вражески настроен к большинству населения Украины, будет переизбран. И наша задача – сделать все, чтобы в новую Верховную раду пришли честные и порядочные люди, которые понимают, что для мира в Украине нужны конкретные действия, а не болтовня", – подчеркнул народный депутат.

По его словам, у ОПЗЖ есть План-концепция урегулирования ситуации на юге и востоке страны, который уже воплощается в жизнь. Этот мирный план поддержан и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, и только нынешняя украинская власть не приняла решения.

"Мы прекрасно понимаем – без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных "республик" восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс. Мы не боимся за свои рейтинги. Наша позиция также абсолютно понятна по экономическим вопросам, которые волнуют большую часть населения. Мы идем в парламент, чтобы снизить тарифы. Мы уже провели два раунда переговоров о снижении тарифов на 25%, выезжая с Виктором Медведчуком в Москву и Санкт-Петербург. В конце концов, нужно перестать терроризировать наших людей этими драконовскими цифрами в платёжках", – пояснил Бойко.

Парламентарий подчеркнул, что партия ОПЗЖ идет на выборы для того, чтобы поддержать украинцев – увеличить зарплаты, пенсии, вернуть льготы и соцвыплаты нуждающимся.

"Мы идем на выборы, чтобы поддержать реальный сектор экономики, чтобы заработали предприятия и люди не выезжали массово на заработки, а получали в Украине достойную зарплату за свой труд. Чтобы мы с гордостью могли сказать, что открылись новые заводы, запущено производство новых самолётов, отремонтированы дороги и Украина в ТОП-рейтинге стран по уровню счастья. Мы объединяемся и идем на выборы большой командой, чтобы вернуть Украине мир, а людям – страну, которой они будут гордиться!", – резюмировал Бойко.