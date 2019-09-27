ОПЗЖ: вместо заботы о гражданах власть выполняет указания МВФ

Коллаж РБК-Украина

В ОПЗЖ рассказали о своих предложениях для развития страны

Указания Международного валютного фонда (МВФ) для новой власти важнее интересов украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) на официальном сайте партии.

"Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук после встречи с миссией МВФ заявил, что приоритетами работы правительства остается продажа земли, государственных предприятий и подписание нового соглашения с МВФ. Предвыборные обещания уже забыты. Украина вновь получила власть, которая, вместо заботы о гражданах, будет выполнять инструкции от МВФ", – считает руководство политической силы.

ОПЗЖ требует от правительства в первоочередном порядке обеспечить развитие национальной экономики и провести снижение тарифов, повысить прожиточный минимум, зарплаты и пенсии, гарантировать полное и своевременное финансирование социальной помощи и возврат льгот гражданам, гарантировать доступ к качественной и бесплатной медицине, а также нормальную работу скорой помощи.

"Конституционная обязанность власти – защищать права и интересы народа Украины, а не заискивать перед кредиторами ради очередной подачки. Относительно приоритетов работы нового правительства больше не осталось никаких иллюзий. Все предвыборные обещания, которые щедро раздавали "слуги народа", окончательно забыты. Въехав в министерские кабинеты, представители партии власти хотят продавать землю и государственные предприятия, но не собираются работать над обеспечением мира в стране и реинтеграцией территорий", – говорится в заявлении.

В партии рассказали, что внесли на рассмотрение парламента пакет из более чем 30 первоочередных законопроектов и постановлений, направленных на улучшение жизни людей.

"Мы предлагаем существенно повысить уровень зарплат, пенсий и стипендий. Обеспечить снижение жилищно-коммунальных тарифов и восстановление льгот. Инициируем отмену так называемой медицинской реформы для улучшения качества и доступности медицинских услуг", – подчеркнули в ОПЗЖ, потребовав внесения этих законопроектов в сессионный зал.

Руководство политсилы также настаивает на кардинальной смене курса государственной политики.

"Нами разработан альтернативный проект государственного бюджета на 2020 год. Мы предлагаем бюджет развития экономики, бюджет социального государства – и будем добиваться его принятия. Мы будем бороться за то, чтобы украинское государство работало для украинских граждан, а не обслуживало интересы кредиторов. Украине нужны мир и экономическое развитие, а не война и новые долги. Это воля украинского народа, которую власть должна исполнять!", – резюмировали в партии.