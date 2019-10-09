ОПЗЖ выступила за снижение тарифов

"Оппозиционная платформа - За життя" выступила за снижение тарифов на отопление, газ, горячую воду и другие коммунальные услуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

"С наступлением отопительного сезона коммунальные предприятия вновь готовятся повысить тарифы на отопление, газ, горячую воду и другие коммунальные услуги. В среднем по Украине стоимость ЖК-услуг может вырасти на дополнительные 20% и более, при этом тарифы уже выросли в десять раз за последние пять лет, а задолженность населения за услуги ЖКХ составляет более 50 млрд грн. "Оппозиционная платформа - За життя" требует от власти не пытаться самоустраниться от проблем, а выполнять свои предвыборные обещания - обуздать рост тарифов и привести их уровень в соответствие с доходами населения", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ отметили, что за последние пять лет тарифы на коммунальные услуги выросли в 8-9 раз.

"Украинские семьи не в состоянии по ним платить. У людей накапливаются долги, коммунальные предприятия балансируют на грани банкротства и остановки. Продолжение политики роста тарифов в таких условиях - это путь к разорению украинских граждан и коллапсу всего коммунального хозяйства страны", - заявили в ОПЗЖ.

В политсиле отметили, что в ходе предвыборной кампании нынешняя власть обещала обеспечить рост доходов украинских граждан, предоставить субсидии и провести снижение коммунальных тарифов.

"Именно за это голосовали избиратели и, наряду с обеспечением мира в стране, это главное требование украинского народа к власти. Но сейчас власть пытается самоустраниться от выполнения предвыборных обещаний и закрывает глаза на требования общества. Представители Кабмина раздают интервью, в которых без тени стеснения заявляют, что тарифы снижены не будут по требованию МВФ. "Оппозиционная платформа - За життя" требует прекратить тарифный беспредел. Дальнейший рост коммунальных тарифов - это прямой обман украинского народа и полное политическое банкротство нынешней власти", - говорится в заявлении.

Политсила требует от парламента приступить к рассмотрению поданных фракцией ОПЗЖ законопроектов, направленных на обеспечение своевременных и гарантированных субсидий населению, списание коммунальных долгов малообеспеченным и снижение цен на газ для домохозяйств.

"Мы настаиваем на необходимости внести предложенные нами изменения в проект Госбюджета. Они предусматривают увеличение государственного финансирования субсидий, предоставление субвенций местным советам для снижения тарифов, увеличение финансирования государственных программ энергосбережения. Сегодня есть все условия для того, чтобы снизить коммунальные тарифы в два раза. Для этого необходимо обеспечить прямые поставки газа из России, использовать газ собственной добычи на потребности населения и коммунальных предприятий, направить государственные инвестиции в энергосбережение", - заявили в политсиле.

В политсиле также добавили, что ОПЗЖ "будет добиваться снижения тарифов и улучшения жизни украинских граждан. Мир, демократия, социальное государство - это главные приоритеты нашей партии. Боремся вместе! Вместе победим!".