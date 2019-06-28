ОПЗЖ: Украине нужна Конституция мира, демократии и соцзащиты

Иллюстративное фото (пресс-служба ОПЗЖ)

В ОПЗЖ считают, что сегодня нарушены все основополагающие конституционные принципы

В Украине нарушены все основополагающие конституционные принципы. Об этом заявили представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Двадцать три года назад, когда была принята Конституция, Украина была провозглашена суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность были признаны наивысшей социальной ценностью. Сегодня все эти основополагающие конституционные принципы оказались нарушены!", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ уверены, что внутренняя политика Украины подчинена интересам международных кредиторов.

"Шестой год на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт, который забирает жизни и ломает судьбы украинских граждан. Пренебрегая положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и мнением украинских граждан, власть тащит Украину в НАТО. Внутренняя политика полностью подчинена интересам международных кредиторов. Вопреки Конституции упразднены социальные льготы и урезаны субсидии, разрушена государственная медицина и образование, а бюджетные средства разворовываются чиновниками, тратятся на войну, бесконечное обслуживание новых и старых долгов. Украинские семьи обложены непомерными тарифами, ценами, налогами и вынуждены жить в нищете", - отметили они.

Члены политсилы считают, что Конституция Украины уже не работает.

"Несогласные с политикой войны и нищеты подвергаются репрессиям и уголовным преследованиям. Ограничена свобода СМИ. Миллионы русскоязычных украинцев, представителей национальных общин лишены права говорить и учиться на родном языке. Прежняя власть проложила этот курс, нынешняя - не собирается его менять. Конституция Украины не работает. Это недопустимо!", - говорится в заявлении.

ОПЗЖ уверена, что является единственной политической силой в Украине, которая "последовательно борется за мир, социальные права граждан и восстановление конституционного порядка".

"Наша цель - построение единой демократической и процветающей Украины, в которой надежно защищены социальные, культурные и религиозные права граждан мирной, внеблоковой и нейтральной страны. Сегодня Украине нужна Конституция мира, демократии и социальной защиты. Только мы сможем добиться того, чтобы люди были защищены от беспредела и своеволия чиновников, которые допускают издевательства над Основным Законом. Мы вернем людям Конституцию! С нами миллионы украинских граждан. Вместе мы пройдем этот путь. Украинский народ победит!", - резюмировали в партии.