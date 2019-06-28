ОПЗЖ: Україні потрібна Конституція миру, демократії та соцзахисту

Ілюстративне фото (прес-служба ОПЗЖ)

У ОПЗЖ вважають, що сьогодні порушені всі основоположні конституційні принципи

В Україні порушені всі основоположні конституційні принципи. Про це заявили представники партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Двадцять три роки тому, коли була прийнята Конституція, Україна була проголошена суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю. Сьогодні всі ці основоположні конституційні принципи виявилися порушеними!", - йдеться в заяві.

У ОПЗЖ впевнені, що внутрішня політика України підпорядкована інтересам міжнародних кредиторів.

"Шостий рік на сході України триває збройний конфлікт, який забирає життя і ламає долі українських громадян. Нехтуючи положеннями Декларації про державний суверенітет України і думкою українських громадян, влада тягне Україну в НАТО. Внутрішня політика повністю підпорядкована інтересам міжнародних кредиторів. Всупереч Конституції скасовано соціальні пільги і урізані субсидії, зруйнована державна медицина і освіта, а бюджетні кошти розкрадаються чиновниками, витрачаються на війну, нескінченне обслуговування нових і старих боргів. Українські сім'ї обкладені непомірними тарифами, цінами, податками і вимушені жити у злиднях", - зазначили вони.

Члени політсили вважають, що Конституція України вже не працює.

"Незгодні з політикою війни і злиднів зазнають репресій та кримінальних переслідувань. Обмежена свобода ЗМІ. Мільйони російськомовних українців, представників національних громад позбавлені права говорити і вчитися рідною мовою. Колишня влада проклала цей курс, нинішня - не збирається його змінювати. Конституція України не працює. Це неприпустимо!", - йдеться в заяві.

ОПЗЖ впевнена, що є єдиною політичною силою в Україні, яка "послідовно бореться за мир, соціальні права громадян і відновлення конституційного порядку".

"Наша мета - побудова єдиної демократичної та процвітаючої України, в якій надійно захищені соціальні, культурні та релігійні права громадян мирної, позаблокової та нейтральної країни. Сьогодні Україні потрібна Конституція миру, демократії та соціального захисту. Тільки ми зможемо добитися того, щоб люди були захищені від свавілля чиновників, які допускають знущання над Основним Законом. Ми повернемо людям Конституцію! З нами мільйони українських громадян. Разом ми пройдемо цей шлях. Український народ переможе!", - підсумували в партії.