ОПЗЖ требует обеспечить право граждан получать образование на родном языке

Иллюстративное фото (zagittya.com.ua)

ОПЗЖ потребовала прекратить использовать систему образования в качестве инструмента пропаганды

Решение правительства с сентября 2020 года обязать все русскоязычные школы перейти на украинский язык обучения - это продолжение политики языковой дискриминации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политической партии "Оппозиционная платформа - За життя".

"Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. "Оппозиционная платформа - За життя" требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни", - подчеркнули в партии.

Оппозиционеры уверены в том, что решение ликвидировать обучение в школах на русском языке, а со временем и на других языках национальных общин - это близорукая и негосударственная позиция.

"Новоизбранная власть обещала вернуть в Украину межнациональный мир. Обеспечить все условия для равноправного культурного развития миллионам русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ, государство их попросту ликвидирует", - сказано в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что такое отношение власти к представителям нацобщин - недопустимо.

"Представители национальных общин - не враги украинской независимости. И такое отношение к ним власти - недопустимо и возмутительно. Это прямое нарушение Конституции Украины, международных и европейских конвенций по защите прав человека. Оно ведет к углублению раскола в украинском обществе. Носители таких идей не имеют права работать в структурах государственной власти. И это особенно опасно сейчас, когда процесс урегулирования конфликта на Донбассе, наконец, сдвинулся с мертвой точки", - отметили в партии.

ОПЗЖ потребовала прекратить использовать систему образования в качестве инструмента пропаганды.

"Мы требуем отмены всех дискриминационных решений и полноценного финансирования образования на русском и языках других национальных общин. Наша фракция внесла в парламент законопроекты "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" для обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств, а также "О порядке применения языков в Украине". Это тест для власти на готовность вернуть мир в Украину и верность обещаниям, данным своим избирателям. "Оппозиционная платформа - За життя" продолжит на всех уровнях отстаивать демократические ценности и конституционные права человека. Украина станет цивилизованным и правовым государством", - резюмировали представители оппозиции.